В Перми спасли внучку, которая несколько лет прожила взаперти у бабушки

В Орджоникидзевском районе Перми судебные приставы убедили бабушку выпустить из-под "домашнего ареста" 11-летнюю внучку, которую та изолировала от внешнего мира, сообщили Накануне.RU в краевом УФССП.

Ещё до возбуждения исполнительного производства к живущей в частном секторе пенсионерке пытались попасть представители органов опеки и попечительства, а также сотрудники полиции. 11-летняя пострадавшая несколько лет не посещала общеобразовательную школу, редко появлялась на улице, ни с кем не контактировала. Единственным кругом общения была престарелая родственница, которая полностью изолировалась от внешнего мира.

Окружающие утверждали, что бабушка живёт замкнуто, покидает дом только в случае крайней необходимости. Единственной причиной, которая способна была выманить затворницу из убежища, - необходимость купить продукты. Ни органам опеки, ни полицейским она дверь не открывала. Ситуацию усугубило наступление холодов. Частное строение, отапливаемое газом, отключено от коммунальных услуг за долги.

35-летняя мать 11-летней пострадавшей не смогла договориться с родственницей миром о передачей ей дочери и обратилась в суд. Приставу в итоге удалось убедить старушку отпустить внучку.