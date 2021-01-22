В конкурсе на пост мэра Екатеринбурга хотят участвовать 44 кандидата

Вечером 22 января в Екатеринбурге завершился прием заявок для участия в конкурсе на пост главы города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской городской думы, поступили документы от 44 претендентов. Самое большое количество заявок было подано в последний день приема: сегодня о своем желании участвовать в конкурсе на должность мэра заявили сразу 17 кандидатов.

Первое заседание конкурсной комиссии состоится 26 января. Тогда же в ЕГД обещают назвать имена всех претендентов. Сам конкурс состоится 1 февраля этого года.

Напомним, на этой неделе стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов будет участвовать в конкурсе на пост мэра.