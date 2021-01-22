Главный онколог Челябинской области претендует на пост ректора медуниверситета

Главврач Челябинского областного клинического онкологического диспансера, главный онколог минздрава Андрей Важенин будет участвовать в конкурсе на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. Эту информацию на брифинге подтвердила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Конкурс должен состояться в апреле. Он планирует подать документы до 3 февраля. Я думаю, что это история о том, что медакадемию должен возглавлять практик и клиницист. Это очень важно, потому что речь идет о подготовке кадров. Новые технологии сегодня очень актуальны, и для нас это приоритетная задача", - подчеркнула она.

Действующий ректор Илья Волчегорский останется в команду и будет помогать развивать вуз.

В настоящий момент неизвестно, кто возглавит областной онкологический центр. По словам Ирины Гехт, Андрей Важенин воспитал большую плеяду своих учеников, которые уже доктора, профессора, поэтому здесь не стоит вопрос о невозможности заполнить эту нишу.

"Школа, которую он создал, имеет достойных представителей, которые могут возглавить онкологический диспансер. Пока он продолжает возглавляет диспансер, это параллельные процессы", - добавила она.