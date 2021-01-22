23 Января 2021
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Общество В России Москва
Ольга Бузова (2017) | Фото:youtube.com

Ольга Бузова обвинила бывшего бойфренда в совершении "страшных вещей"

Звезда закрытого "Дома-2" Ольга Бузова объявила о расставании с бойфрендом и намекнула на абьюз с его стороны.
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Еще неделю назад 35-летняя звезда Instagram имитировала на морском курорте свадьбу с тиктокером Давидом Манукяном, но после ставшего скандальным возвращения через Шереметьево вместо Внуково все пошло наперекосяк.

Накануне Ольга в компании друзей отмечала юбилей. Вскоре после вечеринки у нее случился конфликт с Давой (так зовут своего кумира поклонники), а потом она и вовсе написала и рассказала о расставании. В "историях" Бузова намекнула на то, что Дава рукоприкладствовал и изменял ей, но позже удалила эту запись. В основном блоге она просто пишет, что жених отвратительно себя вел по отношению к ней.

"Нас больше нет. Я свободная девушка.

Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи.

Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас.

Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви.

Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите

не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу", - написала Бузова (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Бузова была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым, несколько лет назад они развелись после подобного скандала: Ольга тоже обвиняла бывшего супруга в изменах и унизительном отношении.

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Ольга Бузова обвинила бывшего бойфренда в совершении "страшных вещей"

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Теги: ольга бузова, бойфренд, рукоприкладство



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