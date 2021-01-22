В Перми постоялый двор крестьянина Пешехонова признан выявленным объектом культурного наследия

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края признала "Флигель купца Лаптева (постоялый двор) с воротами" в Перми (постоялый двор крестьянина Пешехонова, построенный в 1877 г.) выявленным объектом культурного наследия, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

В настоящее время организуется проведение государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение здания в Реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В рамках экспертизы будет проанализирована историческая и архитектурная ценность здания.

При положительном решении аттестованный эксперт должен будет указать категорию охраны памятника, перечень его особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), параметры территории объекта культурного наследия – особой зоны, связанной с памятником исторически и функционально.

Напомним, поручение внести здание в реестр дал губернатор Дмитрий Махонин.