23 Января 2021
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Политика В России Москва
Логотип соцсети TikTok. (2020) | Фото: TikTok

Роскомнадзор: YouTube, TikTok и "ВКонтакте" удаляют информацию об акциях 23 января, обращенную к детям

Роскомнадзор сообщил, что социальные сети по его предписанию (а также требованию Генпрокуратуры) удаляют обращения к несовершеннолетним по поводу акций протеста 23 января.
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"Социальная сеть TikTok удалила 38% информации <…> от общего объема выявленной. В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер. "ВКонтакте" прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram — 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В надзорном ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

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Роскомнадзор: YouTube, TikTok и "ВКонтакте" удаляют информацию об акциях 23 января, обращенную к детям

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Теги: роскомнадзор, соцсети, административная ответственность, штраф, tiktok, вконтакте, youtube



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