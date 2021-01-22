Роскомнадзор: YouTube, TikTok и "ВКонтакте" удаляют информацию об акциях 23 января, обращенную к детям

Роскомнадзор сообщил, что социальные сети по его предписанию (а также требованию Генпрокуратуры) удаляют обращения к несовершеннолетним по поводу акций протеста 23 января.

"Социальная сеть TikTok удалила 38% информации <…> от общего объема выявленной. В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер. "ВКонтакте" прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram — 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В надзорном ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.