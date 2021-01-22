Самолет авиакомпании "Сибирь" экстренно сел в Нижневартовске

Самолет авиакомпании "Сибирь", летящий из Новосибирска в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Лайнер приземлился в 16.15 по местному времени. По информации ведомства, у воздушного суда произошел отказ датчиков системы шасси. Всего на борту находился 51 пассажир, детей среди них нет, и четверо членов экипажа.

"Посадка произошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Сургутской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за предоставлением представителем авиакомпании необходимых услуг пассажирам. Ситуация находится на контроле надзирающего транспортного прокурора", - говорится в сообщении ведомства.