23 Января 2021
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Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Разработка высокоскоростных поездов пройдет при участии Уральского НОЦ

В рамках проекта, реализуемого Уральским межрегиональным научно-образовательным центром, на территории сразу трех регионов развернется крупнейшее в России производство высокоскоростных поездов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе НОЦ, проект носит название "Передовые производственные технологии и материалы" и предусматривает разработку поездов с крейсерской скоростью до 400 км/ч. В создании машиностроительного кластера примут участие: завод "Уральские локомотивы" (Свердловская область), на территории которого и развернется производство, а также партнеры Челябинской и Курганской областей. Помимо высокой скорости, новые составы также будут выделяться интеллектуальными системами управления транспортом, а сам проект позволит создать несколько тысяч рабочих мест.

"При создании высокоскоростного поезда завод "Уральские локомотивы" активно взаимодействует с РЖД, — говорит первый заместитель генерального директора по технической политике ООО "Уральские локомотивы" Виталий Брексон. — Я полагаю, что уже с 2026 года он будет обслуживать участок Санкт-Петербург — Москва. Сделать предстоит еще достаточно много по созданию этого поезда. Мы рассчитываем в рамках работы НОЦа на сотрудничество в сфере производства тяговых приводов, силовой электроники, разработки материалов с новыми качествами и свойствами".

Помимо этого, в разработке новых технологий также примут участие компания "Горизонт" из Екатеринбурга и Уральский Федеральный университет. На данный момент они уже плотно сотрудничают при разработке и изготовлении ряда образцов тяговых преобразователей. Более того, благодаря совместным усилиям может быть решена проблема с использованием стали для колес.

"Сейчас используются стали, разработанные 30–40 лет назад, — отмечает Виталий Брексон. — К сожалению, дальнейшая научная работа велась вяло. И сегодня эта тема назрела, этим надо заниматься. Это очень серьезная вещь, особенно по отношению к тяжеловесному движению и высокоскоростным перевозкам. Создание полиуретанов и резин. Часть этих изделий мы вынуждены покупать за рубежом. Благодаря опыту мы уже создали технические требования для ряда таких изделий. Они должны быть разработаны в России, и мы здесь ставим задачу перед нашими учеными".

На данный момент Уральский НОЦ имеет еще ряд действующих проектов. В рамках одного из них в 2022 году начнутся испытания электровоза 2ЭС6А с отечественным асинхронным приводом. Планируется, что локомотив должен стать флагманом, новой базовой платформой, на основе которой "Российские железные дороги" смогут получить самую разнообразную линейку машин, которая будет использоваться в ближайшие десятилетия.

В рамках другого проекта прорабатывается создание двухэтажного поезда с рабочим названием "Меридиан", который должен будет курсировать по маршруту Москва – Юг.

"Тем не менее, это совсем другой поезд, — рассказывает Виталий Брексон. — Внутри проекта есть ряд различных модификаций. Создание такого поезда требует от нас поиска в разработке достаточно большого количества инновационных тем — от отделочных материалов до кресел для пассажиров и локомотивной бригады. И я надеюсь, что наука и поддержит, и поможет. И мы вместе сможем обеспечить своевременное качественное выполнение этих проектов".

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Разработка высокоскоростных поездов пройдет при участии Уральского НОЦ

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Теги: Уральский НОЦ, Уральские локомотивы, скоростной поезд



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