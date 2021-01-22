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СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный университет (2018) | Фото: spbu.ru

В Башкирии выступили против сноса бюста Ахмета-Заки Валиди в СПбГУ

Конфликт возник вокруг бюста востоковеда Ахмеда-Заки Валиди, установленного в Санкт-Петербургском государственном университете.

Бюст ученого был подарен вузу 13 лет назад властями Башкирии и установлен на территории СПбГУ. С тех пор, по данным "Интерфакса", в вуз неоднократно поступали жалобы от общественных организаций и граждан с просьбой удалить изваяние, поскольку Валиди, по их мнению, распространял экстремистские идеи в годы Великой отечественной войны. Были и обращения в прокуратуру, и та, в итоге, провела проверку.

"Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также "Музея Ахмет-Заки" на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым", - цитирует агентство решение прокуратуры. Надзорное ведомство предписало университету избавиться от бюста. В вузе сообщили, что не будут оспаривать решение прокуратуры.

Но его готовы оспаривать во Всемирном курултае (конгрессе) башкир".

"Президиум и Исполнительный комитет Всемирного курултая башкир выражают озабоченность в связи с появлением информации о требовании сноса бюста Ахметзаки Валиди в Санкт-Петербурге. Бюст, установленный на территории СПбГУ, является признанием научных заслуг Ахметзаки Валиди и олицетворяет его как ученого-востоковеда, признанного мировым научным сообществом. Вместе с тем, обвинения в адрес Валиди, которые неоднократно звучали от разных лиц, не подтверждаются известными науке документами и архивными материалами, в том числе периода Второй мировой войны. В этой связи Всемирным курултаем башкир направлены запросы в органы прокуратуры и в адрес СПбГУ для разъяснения сложившейся ситуации", - говорится в сообщении на сайте организации.

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В Башкирии выступили против сноса бюста Ахмета-Заки Валиди в СПбГУ

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Теги: ахмет-заки вализи, нацизм, всемирный курултай башкир, бюст



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