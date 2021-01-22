В Челябинской области почти 12 тысяч человек вакцинировали от коронавируса

В Челябинской области 11 тыс. 823 человека привили от новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Ирины Гехт, на следующей неделе регион получит новую партию вакцины – 55,6 тыс. доз.

Также она сообщила, что самый высокий процент иммунизации в группах риска – это медработники, педагоги и работники сферы услуг, а самый низкий уровень иммунизации на крупных предприятиях, где соблюдались высокие требования по соблюдению норм санитарной безопасности.

"Предприятия для нас приоритет с учетом того, что там малое количество переболевших людей, и имеющих риски по заражению новой коронавирусной инфекцией. Сегодня плотная работа ведется с предприятиями по вакцинации их сотрудников. Это ММК, ЧКПЗ, ЧТПЗ и "Мечел". Предприятия включились активно в процесс вакцинации", - отметила она.