Главой ФСО может стать Зиничев

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев может занять должность руководителя Федеральной службы охраны. Об этом пишет телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Напомним, в середине января СМИ сообщили о смене директора ФСО. "Российская газета" рассказала, что Дмитрий Кочнев уже написал заявление на увольнение. По сведениям источников издания, якобы он переходит на работу в ФСБ. Однако затем эта публикация была опровергнута самой же редакцией.

"Несмотря на то, что на прошлой неделе "Российская газета" опровергала свою собственную информацию о переходе директора ФСО в первые замы ФСБ, это назначение должно состояться. По словам источника, место Кочнева может занять нынешний министр МЧС Евгений Зиничев. Эта позиция ему более понятна. В министерское кресло пересядет его зам Андрей Гурович, который по факту уже давно выхватил из рук министра рычаги управления ведомством", - сообщает "ВЧК-ОГПУ".