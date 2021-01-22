23 Января 2021
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Политика В России
Константин Бабкин (2020) | Фото: Накануне.RU

Председатель МЭФ завел телеграм-канал и высказался о Навальном

Председатель МЭФ и лидер "Партии Дела" Константин Бабкин завел личный телеграм-канал.

Как рассказал Накануне.RU сам известный промышленник, к переходу на новую площадку его сподвигла деятельность хозяев "Фэйсбука", "Твиттера" и "Инстаграма". "С нашими российскими ресурсами они такое делали и раньше, например, Моторолу [боец ДНР] "вычистили". Теперь они и вовсе стали блокировать даже действующего президента США на основе своих личных политических предпочтений. Я решил, что не стоит тратить на такие площадки время, ресурсы, душу. А "Телеграм" сейчас, на мой взгляд, самая адекватная альтернатива", — отметил он.

МЭФ и "Партии Дела" с цензурой площадок сталкиваться не приходилось, но открытие телеграм-канала будет превентивной мерой. "Я сейчас большие тексты размещаю в ЖЖ, а личные впечатления и мысли — в "Инстаграме". Оттуда пока не ухожу, но он будет вторичным", — рассказал промышленник.

Первый тематический пост Константина Бабкина в Telegram оказался посвящен нашумевшей истории с Алексеем Навальным.

"Вот сейчас он [Навальный] рассказывает про дворец ценой миллиард долларов. Мне же интересно послушать про 560 млрд долларов, которые вывел из страны Центробанк. Или про 180 млрд долларов, которые вывело из экономики правительство, назвало это красивыми словами "Фонд национального благосостояния" и держит на зарубежных счетах. Вот деньги нормальные, а он всё про миллиард несчастный", - пишет председатель МЭФ.

Ранее Накануне.RU писало о мировой "цифровой миграции" в мессенджер Telegram.

Телеграм, Telegram(2018)|Фото: Накануне.RU

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Председатель МЭФ завел телеграм-канал и высказался о Навальном

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Теги: Бабкин, телеграмм, цензура



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