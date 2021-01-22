23 Января 2021
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Общество Свердловская область
Евгений Ройзман, встреча Навального, Внуково (2021) | Фото: t.me/novosyolov/2837

Бывший мэр Екатеринбурга примет участие в митинге в поддержку Навального

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опубликовал видеообращение, в котором заявил о намерении принять участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального.

По его словам, таким образом он хочет "задекларировать свою позицию" относительно всех последних событий, произошедших с оппозиционером.

Заметим, что ранее экс-глава уральской столицы не исключал и выдвижения в Государственную думу РФ.

Между тем, в преддверии субботней незаконной акции полиция уже задержала ряд сторонников Навального - Любовь Соболь, Георгия Албурова и Киру Ярмыш.

В это время руководство школ Екатеринбурга объявляет завтрашний день учебным и просит родителей внимательнее следить за своими детьми 23 января.

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Бывший мэр Екатеринбурга примет участие в митинге в поддержку Навального

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Теги: Навальный, митинг, Ройзман



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