Перспектив пересмотра отмены конкурса по главе Сургута нет, - юрист

Перспектив отмены решения конкурсной комиссии о признании конкурса по выбору главы Сургута несостоявшимся нет, такое мнение Накануне.RU высказал заведующий лаборатории "Юридическая клиника" юридического института Югорского государственного университета, член попечительского совета регионального отделения "Ассоциации юристов России" Владимир Брюхов. Ранее опротестовать решение комиссии решил депутат гордумы, экс-кандидат в мэры Евгений Барсов.

"Право у него такое есть. Комиссию формирует дума Сургута. Говорить о том, что она приняла нелегитимное решение, нет. Оснований у суда отменить решение нет. Никто из членов комиссии не заявлял о нарушениях", - сказал Владимир Брюхов.

Ранее комиссия решила назначить повторный конкурс из-за того, что никто из кандидатов не смог правильно оформить необходимый пакет документов.

Напомним, генеральный директор "Сургутстройтреста" Евгений Барсов известен тем, что в 2017 г. принял решение сдать мандат и выйти из партии "Единая Россия" "из-за несогласия с экономической политикой партии власти, которая "навязывается нам всем"". Позже депутат избрался в новый состав парламента от округа №22 и стал представителем ЛДПР. Он признавался самым богатым депутатом с доходом в 11 млн 29 тыс. 316 руб., 13 земельными участками, тремя домами, пятью квартирами, 10 самолетами и многим другим.