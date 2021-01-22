23 Января 2021
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Александр Синявский, кандидат, общественник (2021) | Фото: vk.com/pinmix_perm

Еще один пермский общественник хочет стать мэром - вдохновился Юрием Гагариным

Общественник Александр Синявский выразил желание стать мэром Перми. О своем намерении он сообщил сам в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам активиста, на это решение его вдохновил первый космонавт Юрий Гагарин.

"По пути на работу сегодня утром я проезжал рядом с Юрием Алексеевичем. Его отважный поступок вдохновляет миллионы людей действовать. Сегодня он вдохновил и меня. Я решил участвовать в конкурсе на должность главы города Перми!" - говорится на его странице.

Александр Синявский, кандидат, общественник(2021)|Фото: vk.com/pinmix_perm

Синявский руководит некоммерческой организацией, которая разрабатывает городские проекты. Общественник считает, что опыт, который наработан им в реализации концепций развития города, поможет ему на руководящей должности.

Ранее о готовности побороться за пост мэра заявлял пермский общественник Денис Галицкий, а также бывший кандидат в губернаторы Прикамья Александр Репин.

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Еще один пермский общественник хочет стать мэром - вдохновился Юрием Гагариным

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Теги: Александр Синявский, кандидат, общественник, выборы мэра Перми



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