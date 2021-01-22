Еще один пермский общественник хочет стать мэром - вдохновился Юрием Гагариным
Общественник Александр Синявский выразил желание стать мэром Перми. О своем намерении он сообщил сам в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.
По словам активиста, на это решение его вдохновил первый космонавт Юрий Гагарин.
"По пути на работу сегодня утром я проезжал рядом с Юрием Алексеевичем. Его отважный поступок вдохновляет миллионы людей действовать. Сегодня он вдохновил и меня. Я решил участвовать в конкурсе на должность главы города Перми!" - говорится на его странице.
Синявский руководит некоммерческой организацией, которая разрабатывает городские проекты. Общественник считает, что опыт, который наработан им в реализации концепций развития города, поможет ему на руководящей должности.
Ранее о готовности побороться за пост мэра заявлял пермский общественник Денис Галицкий, а также бывший кандидат в губернаторы Прикамья Александр Репин.