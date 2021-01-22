23 Января 2021
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Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

"Северный поток-2" будет обязательно достроен" - Завальный

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный полагает, что газопровод "Северный поток-2" "обязательно будет достроен". Тем не менее, есть и риски.
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Парламентарий указывает на тот факт, что сейчас Европа обеспечена газом, газ составляет до четверти в энергоснабжении региона, а доля российского газа в нем, в свою очередь, - около 35%. "Мы можем полагать, что наша доля сохранится. Мы можем ее обеспечивать и существующими мощностями", - заявил Завальный на пресс-конференции.

По словам депутата, "Северный поток-2" будет обеспечиваться новой ресурсной базой (Бованенково и др.), а главное – будет значительно короче существующих "плеч", что сделает газ в этой трубе дешевле для европейского потребителя даже с учетом роста себестоимости добычи на Ямале.

"Немцы были инициаторами этого проекта, - говорит Завальный. - Это очень хорошая перспектива на десятилетия вперед. Он [газопровод] обязательно будет построен. И никакие амбиции отдельных стран в итоге не будут влиять. Да, будут оказывать некоторое влияние, риски есть, но только в смещении сроков ввода в эксплуатацию".

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты также считают, что "Северный поток -2" будет достроен, но они убеждены, что вслед за этим последуют санкции.

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"Северный поток-2" будет обязательно достроен" - Завальный

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Теги: северный поток-2, павел завальный, евросоюз



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