В школе Екатеринбурга объявили классный час "Дни воинской славы России" во время акции сторонников Навального

В Екатеринбурге на фоне проведения 23 января несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального учителей городских школ заставляют вести уроки до вечера. Об этом Накануне.RU сообщили родители учеников школы №180.

По родительским чатам в мессенджерах передают сообщение о том, что 23 января в 14.00 в школе пройдет единый классный час "Дни воинской славы России". Все будет организовано с использованием дистанционных технологий.

"Дети должны быть дома под контролем вас и родителей. Прошу оповестить родителей", - говорится в поручении педагогам, которое распространяется по чатам.

Сколько продлится классный час - не уточняется.

В другой екатеринбургской школе - №68 - родителей предупреждают об ответственности за участие детей в митинге в поддержку Навального. Также там планируют рассказать об этом и самим ученикам.

Напомним, сегодня в уральской столице внезапно объявили 23 января учебным днем. А некоторым екатеринбургским школьникам на субботу назначили обязательные контрольные.

Между тем, в свердловской полиции уже предупредили сторонников Навального, что субботняя акция незаконна, а потому будет немедленно пресекаться.