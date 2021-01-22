23 Января 2021
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Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В школе Екатеринбурга объявили классный час "Дни воинской славы России" во время акции сторонников Навального

В Екатеринбурге на фоне проведения 23 января несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального учителей городских школ заставляют вести уроки до вечера. Об этом Накануне.RU сообщили родители учеников школы №180.
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По родительским чатам в мессенджерах передают сообщение о том, что 23 января в 14.00 в школе пройдет единый классный час "Дни воинской славы России". Все будет организовано с использованием дистанционных технологий.

"Дети должны быть дома под контролем вас и родителей. Прошу оповестить родителей", - говорится в поручении педагогам, которое распространяется по чатам.

Сколько продлится классный час - не уточняется.

В другой екатеринбургской школе - №68 - родителей предупреждают об ответственности за участие детей в митинге в поддержку Навального. Также там планируют рассказать об этом и самим ученикам.

Напомним, сегодня в уральской столице внезапно объявили 23 января учебным днем. А некоторым екатеринбургским школьникам на субботу назначили обязательные контрольные.

Между тем, в свердловской полиции уже предупредили сторонников Навального, что субботняя акция незаконна, а потому будет немедленно пресекаться.

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В школе Екатеринбурга объявили классный час "Дни воинской славы России" во время акции сторонников Навального

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Теги: Навальный, акция, школа, классный час, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2021 13:49 Мск Бывший мэр Екатеринбурга примет участие в митинге в поддержку Навального

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Ранее 22.01.2021 12:15 Мск Екатеринбургским школьникам на 23 января назначают обязательные контрольные
Ранее 22.01.2021 09:43 Мск Вместо митингов уроки. 23 января в Екатеринбурге будет учебным днем

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