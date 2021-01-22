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Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский адвокат осужден за хищение у своих клиентов 13 млн

Адвокат из Екатеринбурга Александр Дьячков приговорен к лишению свободы из-за мошеннических действий в отношении своих клиентов. Обещая помочь гражданам с приобретением жилплощади и земельных участков, мошенник похитил около 13 млн руб. у 17 граждан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с апреля 2013 г. по март 2015 г. Дьячков рассказывал своим клиентам о собственных связях в администрации города, утверждая, что может помочь с покупкой жилья муниципального жилищного фонда по договору социального найма, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. При этом адвокат заверял, что поможет после сделки и с приватизацией полученной недвижимости. Естественно, о своих связях обвиняемый лгал.

В 2014 г. одному из своих клиентов он также сообщил о возможности приобрести двухкомнатную квартиру по ул. Волгоградская в Екатеринбурге за сумму свыше 2,1 млн руб. всего за три месяца. Однако после того, как мошенник получил деньги, он присвоил их себе, оставив клиента без средств и квартиры.

Октябрьский районный суд назначил Александру Дьячкову наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Екатеринбургский адвокат осужден за хищение у своих клиентов 13 млн

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Теги: адвокат, суд, мошенничество, жилье



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