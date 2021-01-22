23 Января 2021
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Общество Свердловская область
медслужба, скорая, ковид, медицина, фонд святой екатерины, коронавирус, медики,коронавирус (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины передал в дар автомобили для Алапаевской центральной районной больницы

Фонд святой Екатерины продолжает помогать медицинским учреждениям Свердловской области в период борьбы с пандемией коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне Фонд подарил два автомобиля Алапаевской центральной районной больнице.

медслужба, скорая, ковид, медицина, фонд святой екатерины, коронавирус, медики,коронавирус(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Два новых автомобиля - LADA Largus будут осуществлять оперативную транспортировку больных и работы выездных поликлиник. Эти новенькие авто заменят устаревшие УАЗы с пробегом более 1,3 млн км, которые были в эксплуатации больше 17 лет. Новым авто предстоит обслуживать 25 тысяч взрослых и детей из 73 населенных пунктов.

буханка, скорая, медицина(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Мы понимаем, какая колоссальная нагрузка лежит на системе здравоохранения сегодня. Новые машины — это продолжение масштабной гуманитарной программы учредителей фонда, которая стартовала в 2020 году. В текущей ситуации медики как никогда нуждаются в дополнительной поддержке и ресурсах, которые делают их работу удобной», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

медслужба, скорая, ковид, медицина, фонд святой екатерины(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Медики, получившие столь актуальный подарок, планируют также использовать машины не только для выездов к пациентам, но и для доставки лекарства для больных коронавирусом, перевозки биологических материалов.

медслужба, скорая, ковид, медицина, фонд святой екатерины, коронавирус, медики,коронавирус(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

По словам главного врача Алапаевской центральной районной больницы Романа Козлова, передача в автопарк больницы двух легковых автомобилей для нужд врачей — это необходимый и крайне своевременный дар со стороны Фонда святой Екатерины.

главврач, врач, козлов, фонд святой екатерины(2021)|Фото:фонд святой екатерины

«Мы обратились в Фонд с просьбой о поддержке, рассказали о своих проблемах, получили быстрый отклик, а главное — помощь. Сегодня машины уже вышли на линию и поехали по деревням. Этот подарок позволит нам бесперебойно осуществлять вызовы и организовывать работу выездных поликлиник в муниципальном образование Алапаевское, столь необходимую населению в это непростое время», — говорит Козлов.

медслужба, скорая, ковид, медицина, фонд святой екатерины, коронавирус, медики,коронавирус(2021)|Фото:фонд святой екатерины

Напомним, что в прошлом году Фонд святой Екатерины передал Екатеринбургу 30 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Всего учредители фонда выделили около 1,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и для помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию.

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Фонд святой Екатерины передал в дар автомобили для Алапаевской центральной районной больницы

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Теги: медслужба, скорая, ковид, медицина, фонд святой екатерины, коронавирус, медики, коронавирус



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