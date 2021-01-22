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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Фонд капремонта просит включить в "черный список" подрядчика, ремонтировавшего дом на ул. Краснова

Фонд капитального ремонта Пермского края обратился в Пермское УФАС с просьбой включить в реестр недобросовестных подрядчиков компанию "АудитЭнергоПроект", установившую обрушившееся ограждение у дома на ул. Краснова, 25, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Фонд капремонта провел аукцион, победителем которого стала компания "АудитЭнергоПроект". Договор между фондом и компанией по капитальному ремонту многоквартирных домов был заключен 9 января прошлого года. По договору "АудитЭнергоПроект" должен был завершить работы не позднее 31 марта 2020 года. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный договором срок.

Фонд капитального ремонта расторг договор с подрядчиком в одностороннем порядке. Уведомление о расторжении договора вступило в силу 31 декабря 2020 года.

27 января Пермское УФАС рассмотрит обращение о включении организации в реестр недобросовестных. Если "АудитЭнергоПроект" признаюттаковой, то этой компании, ее директору и всем учредителям компании будет запрещено участвовать в закупочных процедурах по капитальному ремонту на три года.

Напомним, в результате ЧП на ул. Краснова одна женщина погибла от травм, вторая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

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Фонд капремонта просит включить в "черный список" подрядчика, ремонтировавшего дом на ул. Краснова

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Теги: уфас, фонд капитального ремонта, обрушение перехода, АудитЭнергоПроект



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