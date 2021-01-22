Власти Челябинска выступили с предупреждением из-за несогласованной акции в поддержку Навального

Администрация Челябинска предупредила об ответственности участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

Завтра, 23 января, сторонники оппозиционера в Челябинске намерены выйти на улицы. Мероприятие с властями не согласовано. В администрации города напомнили о негативных последствиях за участие в незаконных акциях. Участие в несогласованных мероприятиях влечет административную ответственность в виде штрафа в размере до 20 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. Организаторам грозит лишение свободы до 5 лет

"Напоминаем, что помимо прямых правовых, судимость имеет косвенные последствия, которые можно обнаружить при устройстве на работу в серьезную организацию, выезде за границу, а также при попытке организовать собственное дело. Кроме того, когда ребенок судимого входит во взрослую жизнь, судимость любого близкого родственника может иметь особую важность при устройстве на работу в государственные органы, серьезные компании со службой безопасности или переезде в другую страну", - говорится в обращении.