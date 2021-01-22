В Госдуме раскритиковали регионы с дешевым электричеством: "Не рачительны и даже не всегда платят"

В Госдуме раскритиковали все виды перекрестного субсидирования в электроэнергетике, но признали, что иногда для ухода от него требуется политическая воля.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал, что власти в целом считают необходимым переходить к выравниванию стоимости электроэнергии. Но в парламенте не торопятся с соответствующими законопроектами, поскольку все полномочия сейчас есть у правительства.

Депутат отмечает, что дешевая электроэнергия оказывает регионам медвежью услугу: они перестают работать над энергоэффективностью, относятся к ресурсам не рачительно и даже не всегда платят по счетам.

Завальный называет порочной практикой снижение сетевого тарифа за счет соседних регионов и полагает, что на такое "сотрудничество" регионы должны соглашаться только добровольно.

В то же время он видит проблемы с введением в регионах ступенчатых тарифов и полагает, что решить их можно быстрее и надежде, если решения будут из Москвы, федеральными. "Переход на такой вид тарифов связан иногда с ростом цен, и губернаторы не внедряют это из-за политических рисков и непопулярности меры. Так что если решения будут федеральными, то у регионов не будет выбора", - отметил Завальный на пресс-конференции.