23 Января 2021
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Общество Свердловская область
Кадр из рекламного ролика &quot;Брусники&quot; (2020) | Фото: Ютуб-канал &quot;Брусника&quot;

УФАС отложило разбирательство по скандальному ролику екатеринбургского застройщика

Свердловское УФАС отложило рассмотрение дела в отношении екатеринбургской компании-застройщика "Брусника".

Напомним, речь идет о рекламном ролике "Потому что Брусника". В видео несовершеннолетняя девочка демонстрирует неприличный жест – вытянутый средний палец. На эту ситуацию обратила внимание ФАС и возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе.

Первое заседание в онлайн-формате состоялось в декабре прошлого года. В "Бруснике" настаивали, что никакого события правонарушения нет. В итоге комиссия УФАС отложила рассмотрение для исследования дополнительных сведений и привлечения к рассмотрению новых лиц – производителей данного ролика.

заседание по делу Брусники(2020)|Фото: Свердловское УФАС России

Следующее заседание было назначено на понедельник, 25 января. Однако сегодня стало известно, что оно не состоится.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском УФАС России, рассмотрение дела отложено на основании ходатайства компании "Брусника".

"Представители "Брусники" не смогут участвовать в заседании в назначенное время и попросили его отложить. Рекламопроизводитель никаких ходатайств не направлял", - уточнили в антимонопольной службе.

Новая дата заседания пока не назначена.

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УФАС отложило разбирательство по скандальному ролику екатеринбургского застройщика

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Теги: Брусника, УФАС, заседание



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