Петр Толстой: Не одинокие взрослые имеют право завести себе ребенка, а ребенок имеет право на семью

В Госдуме состоялось заседание рабочей группы "Законодательное регулирование вывоза иностранцами детей через процедуру суррогатного материнства".

Вице-спикер Годумы Петр Толстой, который выступил модератором заседания, заявил, что сегодня более 700 агентств занимаются вывозом детей за границу по программам суррогатного материнства. Иностранцы просто покупают детей у суррогатных матерей и увозят их. Только по данным одной авиакомпании, более 7 тысяч иностранцев за год въехали в Россию одни, а выехали с младенцем до года.

Напомним, в декабре в ОП РФ состоялись общественные слушания по проблеме суррогатного материнства и связанной с ним торговли детьми после ряда громких дел о выращивании детей для иностранцев. Было озвучено, что никакой статистики не ведется, а детей просто вывозят, оформляя их на подставные документы как иностранцев. Причем зачастую их покупают "одинокие мужчины" или "одинокие женщины", так как российское законодательство одно из самых либеральных в мире и позволяет покупать детей любым людям и под любым предлогом. Многие эксперты, политики, общественные деятели бьют тревогу: детей могут вывозить содомиты-педофилы или их расчленяют на органы. Судьба всех вывозимых детей неизвестна, так как государство не имеет никаких инструментов для отслеживания их судьбы, отмечают в Следственном комитете.

Еще 2015 году один из фигурантов нынешнего уголовного дела, руководитель компании "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев, рассказывал австрийскому журналу DATUM о том, как он обеспечивает иностранцев-содомитов услугами суррогатных матерей в России - "единственной стране в Европе, где даже одинокие люди могут стать родителями". Он заявил, что примерно половина его клиентов из Европы - это содомиты и педофилы.

Как уже сообщало Накануне.RU, законопроект, регулирующий применение технологий суррогатного материнства, подготовлен депутатами Госдумы. Предполагается, что воспользоваться этим смогут только россияне, состоящие в зарегистрированном браке, в возрасте от 25 до 55 лет, причем не ранее, чем через год после регистрации брака.

Его сразу раскритиковали сторонники ювенальных технологий. Так, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что не видит разницы между настоящей семьей и одинокой женщиной, которая "тоже имеет право на счастье". Депутат Госдумы Оксана Пушкина тоже призывает "не лишать счастья" одиноких людей.

Петр Толстой разъяснил сторонника суррогатного материнства, в чем состоит эта разница. Дети не могут быть "разменной монетой", и одинокие не имеют права реализовывать свои амбиции за их счет. Потому что "право на счастье" относится не только ко взрослым, но и прежде всего к детям. Когда одинокие готовы ради удовлетворения своих амбиций, чтобы ребенок был без семьи, они тем самым лишают ребенка права на семью .

"Ни в Конституции, ни в каких-либо международных документах не установлено право отдельного гражданина завести себе ребенка, как заводят собаку. Такого права нигде, ни в одной стране нет. Не взрослые имеют право себе завести ребенка, а ребенок имеет право на семью", - подчеркнул Толстой.

Таким образом, рассуждения о праве взрослых "на ребенка" - это рассуждения в направлении лишения ребенка главного его права - иметь семью.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи", эксперт по вопросам семейного права Павел Парфентьев отмечает, что в данном случае используется подмена понятий. Не существует права на родительство, оно возникает тогда, когда люди становятся родителями. А вот право ребенка иметь родителей, знать их, получать их заботу - это право закреплено законодательно. Поэтому лоббисты суррогатного материнства не имеют убедительной аргументации и давят исключительно на эмоции.

Суррогатное материнство имеет и ту опасность, что оно связано с лишением родительских прав роженицы. Поэтому "суррогатный" бизнес осуществляется анонимно. Заказчики и суррогатная мать не знают друг друга, а всем заправляют агентства. Заказчики не могут ничего контролировать, и многих обманывают, говоря о выкидышах, поскольку нет никаких возможностей это проверить. Что происходит с эмбрионами, никто не знает.

Первое чтение законопроекта о суррогатном материнстве может состояться уже в марте. Толстой ожидает ожесточенного противодействия, поскольку ежегодный оборот "суррогатного" бизнеса составляет миллиарды евро.