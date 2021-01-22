"Газ – это опасно, но все его хотят": Завальный - о проблемах газификации в России

Газификация в России сталкивается не только с техническими или финансовыми проблемами, но и – очень часто – с бюрократией, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Сейчас (по методике Минэнерго) газификация в России охватывает 72% страны, к 2024 году этот показатель должен составлять 74%, к 2030-му – 82,5%. Причем последняя цифра – это 100% от технически возможного подключения. "Охватывать оставшиеся территории газом – это в разы дороже, чем поставлять туда другие виды топлива. Газ – не панацея, он может быть неуместен", - заявил Завальный на пресс-конференции.

Парламентарий не стал называть регионы, где дела с газификацией обстоят хуже всего, но отметил, что "чем дальше населенный пункт или регион, тем его подключение сложнее и дороже".

По словам Завального, 100-процентная газификация полностью обеспечена сырьем с избытком. При этом "Газпром" уже сейчас обеспечивает газом только 50% потребителей в стране, остальное – за независимыми производителями (включая поставки СПГ). Глава комитета указал на тот факт, что "Газпром" несет ответственность за газификацию, поскольку владеет сетями. Он подчеркнул, что у "Газпрома" зачастую возникают проблемы с бюрократией, многочисленными неповоротливыми разрешительными механизмами. "Газ – это опасно, но все его хотят", - прокомментировал ситуацию Завальный.