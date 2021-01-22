23 Января 2021
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Лыжные соревнования &quot;Памяти погибших в Афганистане&quot; в Ярославской области (2021) | Фото: Алексей Кривцов

В Ярославской области пройдут лыжные соревнования "Памяти погибших в Афганистане"

В память о соотечественниках, воевавших в Республике Афганистан (1979-1989 гг.), о тех, кто погиб и не вернулся с войны, 6 февраля 2021 в городе Данилове Ярославской области пройдут лыжные соревнования "Памяти погибших в Афганистане".

Среди приглашённых гостей и участников числятся ветераны афганской войны и члены семей, 4-кратный олимпийский чемпион по лыжам Николай Зимятов, призёр Олимпийских игр, лыжник Александр Завьялов, известный футболист, легенда московского "Спартака" Юрий Гаврилов, артист театра и кино Тимур Ефременков. Ведущий мероприятия – известный спортивный журналист Александр Любимов.

Алексей Кустов(2020)|Фото: Общественная служба новостей"Мы проводим эти соревнования в память о наших соотечественниках, которые воевали в Афганистане, не вернулись с войны, для семей, чьи дети не вернулись. К сожалению, в 2015 году я участвовал в соорганизации крайний раз. И пять последних лет я не принимал участие, поскольку чиновники в лице главы Даниловского района Ярославской области Александра Смирнова не дали детей для участия в данных мероприятиях. И, кроме этого, в этот же сезон чиновники не разметили трассу – это был шок. Вот такое отношение к памяти. В этом году совместными усилиями с чиновниками, через руководство области, через губернатора Дмитрия Миронова мы возвращаем тот статус, который был", - рассказал Накануне.RU соорганизатор соревнования, член семьи погибшего в Афганистане, спортивный эксперт, член экспертного совета "Офицеры России" Алексей Кустов.

Лыжные соревнования "Памяти погибших в Афганистане" в Ярославской области(2021)|Фото: Алексей Кривцов

Архивное фото соревнования

Лыжные соревнования "Памяти погибших в Афганистане" в Ярославской области(2021)|Фото: Алексей Кривцов

Архивное фото соревнования

По словам организаторов, в этом году также планируется посетить мемориальное кладбище, где организаторы и приглашённые гости почтят память погибших воинов минутой молчания и возложат цветы. Положение – на сайте районной администрации.

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В Ярославской области пройдут лыжные соревнования "Памяти погибших в Афганистане"

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Теги: Лыжные соревнования, Афганистан, память, Алексей Кустов



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