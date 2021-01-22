Екатеринбургским школьникам на 23 января назначают обязательные контрольные

Средняя общеобразовательная школа №55 в Екатеринбурге объявила 23 января учебным днем для 6-8 классов. Однако в то время, когда другие учебные заведения на фоне проведения в этот день несанкционированной акции в поддержу Алексея Навального ставят в расписание дистанционные занятия, в МБОУ СОШ №55 объявили о проведении обязательных контрольных работ. Об этом учебное заведение сообщило на своей странице в Instagram.

"В связи с низким качеством выполнения ВПР в субботу, 23 января, в 13.30 для 6-8 классов в школе будут организованы общешкольные контрольные работы по русскому языку и математике", - написано в публикации.

Явка в субботу обязательна, а в случае отсутствия школьника, его родители должны предоставить заявление с указанием причины непосещения занятий.

Сообщение было опубликовано час назад, но уже появились родители, спрашивающие, почему их так "рано" оповестили о смене расписания. По словам одного из них, у многих в субботу уже имеются планы, да и в выходной день обещают похолодание. Напомним, что по данным синоптиков, в ближайшие дни местами на Среднем Урале ожидается понижение температуры воздуха до -43 градусов.

В свою очередь Минпросвещения России выпустило предупреждение для родителей с просьбой не пускать детей на акции в поддержку Алексея Навального, намеченные на 23 января.