23 Января 2021
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ЕГЭ, школьник, экзамен, грусть, безысходность (2016) | Фото: gazetahimik.ru

Екатеринбургским школьникам на 23 января назначают обязательные контрольные

Средняя общеобразовательная школа №55 в Екатеринбурге объявила 23 января учебным днем для 6-8 классов. Однако в то время, когда другие учебные заведения на фоне проведения в этот день несанкционированной акции в поддержу Алексея Навального ставят в расписание дистанционные занятия, в МБОУ СОШ №55 объявили о проведении обязательных контрольных работ. Об этом учебное заведение сообщило на своей странице в Instagram.

"В связи с низким качеством выполнения ВПР в субботу, 23 января, в 13.30 для 6-8 классов в школе будут организованы общешкольные контрольные работы по русскому языку и математике", - написано в публикации.

Явка в субботу обязательна, а в случае отсутствия школьника, его родители должны предоставить заявление с указанием причины непосещения занятий.

Сообщение было опубликовано час назад, но уже появились родители, спрашивающие, почему их так "рано" оповестили о смене расписания. По словам одного из них, у многих в субботу уже имеются планы, да и в выходной день обещают похолодание. Напомним, что по данным синоптиков, в ближайшие дни местами на Среднем Урале ожидается понижение температуры воздуха до -43 градусов.

В свою очередь Минпросвещения России выпустило предупреждение для родителей с просьбой не пускать детей на акции в поддержку Алексея Навального, намеченные на 23 января.

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Екатеринбургским школьникам на 23 января назначают обязательные контрольные

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Теги: Навальный, митинг, школьники



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