Источник: на акцию в поддержку Навального в Екатеринбурге приедут около 150 силовиков

Появилась информация о числе сотрудников полиции, которые приедут завтра на шествие в поддержку блогера Алексея Навального. Акция будет несанкционированной. Как рассказал Накануне.RU источник в правоохранительных органах, к месту акции приедут 150 силовиков.

На шествие мобилизовано по 20 человек личного состава из отделов полиции в Кировском, Верх-Исетском и Ленинском районах города. Непосредственно за охраной порядка будут наблюдать, по данным собеседника в полиции, порядка 50 омоновцев.

"В качестве резерва будут задействованы бойцы Росгвардии и их автомобили. Резервные силы могут быть в неограниченном количестве", - заключил инсайдер.

В правоохранительных органах к акции готовятся планово. Никаких сверхмер не предпринимается.

Между тем, в пресс-группе городского УМВД отказались комментировать данную информацию.

Ранее Минпросвещения России выпустило предупреждение для родителей с просьбой не пускать детей на акции в поддержку Алексея Навального, намеченные на 23 января. А в ряде учебных учреждений Екатеринбурга учеников обяжут учиться в субботу для того, чтобы школьники не пошли на незаконное сборище.