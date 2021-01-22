В конце апреля из Перми начнут летать самолеты в Калининград

Авиакомпания Nordwind в конце апреля запускает прямой рейс из Перми в Калининград. Об этом говорится на сайте авиакомпании, передает корреспондент Накануне.RU.

Полеты будут вестись в рамках летнего расписания - с 25 по 28 октября. Рейсы будут выполняться один и два раза в неделю. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Цена на авиабилеты начинается от 4801 руб.

Отметим, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил разрешить выполнять регулярные международные рейсы из аэропорта "Большое Савино". Соответствующее письмо было направлено председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.



Глава региона попросил разрешить международные авиарейсы из Перми с первого квартала 2021 года.