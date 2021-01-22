Суд продлил срок домашнего ареста замглавы Троицка, обвиняемому в превышении должностных полномочий

Суд продлил до 22 апреля срок домашнего ареста заместителю главы Троицка по городскому хозяйству Вадиму Герману, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Вадим Герман был задержан 14 декабря, а 18 декабря заключен под стражу. По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый незаконно передал имущество ЗАО "Теплосервис" в аренду третьим лицам, с установленным в них технологическим оборудованием. "Теплосервис" был причинен ущерб в размере более 9 млн руб.

29 декабря Троицкий городской суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения вице-мэру с содержания под стражей на домашний арест. Вадим Герман полностью признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение.