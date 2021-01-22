23 Января 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Алексей Навальный (2021) | Фото: Навальный LIVE/ скриншот видео

Украинские политики запереживали о Навальном

Украинские политики воспользовались арестом Алексея Навального и проявили большую активность в соцсетях по этому поводу.
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Петр Порошенко обвинил Россию в преследованиях людей, призвал освободить Навального и лишить Россию права голоса в ПАСЕ. Арсений Яценюк написал примерно то же самое и в тех же русофобских выражениях.

Бывший главный "декоммунизатор" Владимир Вятрович, бывший министр транспорта Владимир Омелян призвали привести Навального к власти, чтобы разрушить Россию.

Среди журналистов звучат более взвешенные мнения. Вячеслав Чечило считает, что у России есть перед глазами печальный пример Украины, поэтому люди не поведутся на провокации. А переворот навальные смогут совершить лишь тогда, когда украинцы начнут жить значительно лучше россиян, "то есть, скорее всего, никогда".

Журналист Юрий Ткачев отмечает, что приход Навального к власти нужен Западу для развала России.

Украинский политолог Дмитрий Джангиров полагает, что Навальный вызывает у Кремля и большинства россиян лишь "системную иронию".

А депутат от "Слуга народа" Ирина Верещук вообще не видит необходимости переживать за Навального, так как он против сдачи Крыма Украине, хотя она сочувствует ему как "жертве политических репрессий".

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Украинские политики запереживали о Навальном

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Теги: Украина, Алексей Навальный



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