Украинские политики запереживали о Навальном

Украинские политики воспользовались арестом Алексея Навального и проявили большую активность в соцсетях по этому поводу.

Петр Порошенко обвинил Россию в преследованиях людей, призвал освободить Навального и лишить Россию права голоса в ПАСЕ. Арсений Яценюк написал примерно то же самое и в тех же русофобских выражениях.

Бывший главный "декоммунизатор" Владимир Вятрович, бывший министр транспорта Владимир Омелян призвали привести Навального к власти, чтобы разрушить Россию.

Среди журналистов звучат более взвешенные мнения. Вячеслав Чечило считает, что у России есть перед глазами печальный пример Украины, поэтому люди не поведутся на провокации. А переворот навальные смогут совершить лишь тогда, когда украинцы начнут жить значительно лучше россиян, "то есть, скорее всего, никогда".

Журналист Юрий Ткачев отмечает, что приход Навального к власти нужен Западу для развала России.

Украинский политолог Дмитрий Джангиров полагает, что Навальный вызывает у Кремля и большинства россиян лишь "системную иронию".

А депутат от "Слуга народа" Ирина Верещук вообще не видит необходимости переживать за Навального, так как он против сдачи Крыма Украине, хотя она сочувствует ему как "жертве политических репрессий".