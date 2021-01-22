Гендиректор "Коммерсантъ-Урал" может занять пост замглавы Екатеринбурга

Стало известно, кто может занять пост заместителя главы Екатеринбурга по связям с общественностью после отставки Екатерины Куземка.

Как сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник, должность может получить генеральный директор "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин. Предполагается, что в скором времени он покинет свой пост в издании, а в феврале будет назначен вице-мэром Екатеринбурга по связям с общественностью.

Напомним, прежний замглавы уральской столицы Екатерина Куземка ушла в отставку в конце прошлого года. По ее словам, решение об уходе из мэрии она приняла будучи в отпуске, о чем сразу уведомила исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова.

"Я полностью выполнила свою по отношению к городу и Александру Геннадьевичу (Высокинскому) работу. Я работала до его ухода. Было непросто, но, тем не менее, я думаю, что сейчас имею полное моральное право уже выбирать работу с менее жестким трудовым графиком и более хорошими материальными условиями", - рассказывала чиновница.

Как заявляла Куземка, предложений о новых вариантах трудоустройства у нее хватает, в том числе и на должность чиновника, но пока принимать окончательное решение она не собирается.