23 Января 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Число зарегистрированных covid-зараженных свердловчан превысило отметку в 67 тысяч

В Свердловской области лабораторно подтверждено 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что увеличивает статистику до 67 тыс. 136 человек.

При этом число выписанных граждан превышает вышеупомянутый показатель. Так, накануне болезнь победили еще 397 человек, увеличивая число выздоровевших до 59 тыс. 615. К сожалению, растет и статистика смертности: зарегистрировано еще 18 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Общее число смертей: 1 тыс. 890.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, 233 новых зараженных приходится на уральскую столицу. Остальные являются жителями Артемовского, Артинского, Асбестовского и Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Гаринского и Горноуральского городских округов, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижних Серег, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского района, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сысерти и Туринского городского округа.

В тяжелом состоянии находится 495 человек. Из них 326 - в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 213 – на аппаратах ИВЛ. Еще 2 тыс. 643 зараженных находятся в состоянии средней степени тяжести.

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Число зарегистрированных covid-зараженных свердловчан превысило отметку в 67 тысяч

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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