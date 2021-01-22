23 Января 2021
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Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Украинские политики расстелились перед Байденом в соцсетях

Украинские политики вчера наперебой бросились поздравлять Джо Байдена с приходом к власти в США. Экс-премьер Арсений Яценюк назвал его "Паном Президентом" и пожелал, чтобы ему помог Господь. Причем написал это в "Фейсбуке" на английском и на мове.

Президент Владимир Зеленский попытался сохранять приличия. Он написал, что наблюдает за инаугурацией и будет рад приветствовать Байдена "в хорошо известном Киеве". Выразил уверенность, что отношения США с Украиной улучшатся.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак признал, что тоже смотрит инаугурацию, причем вместе с временной поверенной США на Украине Кристиной Квин.

Бывший глава МИД Павел Климкин привел США и Байдена в пример. Он хотел бы слышать то, о чем говорил Байден, из уст украинского президента. Климкин почти сказал, что хотел бы, чтобы Байден был и президентом Украины. И расхвалил слова Байдена о том, что для американцев нет ничего невозможного.

А бывший "и.о. президента" Александр Турчинов и вовсе заявил, что надеется на военную помощь США "для полной победы над империей зла". При этом Турчинов позиционирует себя как христианина, хотя Байден открыто противостоит христианству, о чем заявляют многие католические иерархи в США. Однако это не помешало ему поздравить Байдена с приходом к власти.

Петр Порошенко тоже выразил надежду, что Байден поможет Киеву в борьбе против России и во втягивании в НАТО. И будет рад его приезду в Киев.

Напомним, отношения Порошенко с Байденом, курировавшим при Бараке Обаме Украину, были очень тесными. Так, Порошенко просил Байдена обеспечить безвиз с ЕС, чтобы выгодно "продать это украинскому народу". В свою очередь, Байден требовал от Порошенко выполнять все указания МВФ. В то же время Байден был очень недоволен самовольной засылкой диверсантов в Крым в августе 2016 года, когда погибли двое российских пограничников.

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Украинские политики расстелились перед Байденом в соцсетях

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Теги: джо байден, украина



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