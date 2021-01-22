23 Января 2021
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Общество Свердловская область В России
полиция, полицейский (2020) | Фото: Накануне.RU

"Будем пресекать": в свердловской полиции предупредили сторонников Навального о субботней акции

В ГУ МВД по Свердловской области предупредили об ответственности участников субботней несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.
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Завтра, 23 января, сторонники оппозиционера по всей России намерены выйти на улицы. Пока ни в одном городе митинги не были согласованы. Между тем, в РФ уже возбуждено первое уголовное дело за призыв к акциям в поддержку Навального.

В свердловской полиции пообещали немедленно пресекать подобные митинги и шествия.

"В связи с распространением в СМИ и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года, ГУ МВД по Свердловской области официально предупреждает, что за подобные приглашения и участие в таких мероприятиях действующим законодательством предусмотрена ответственность. Попытки провести несогласованные публичные протесты, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка полиции Валерий Горелых.

Полиция(2020)|Фото: Накануне.RU

По его словам, нарушителей привлекут к предусмотренной законом ответственности.

"Органы внутренних дел призывают граждан не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - заключил полковник Горелых.

Как сообщало Накануне.RU, ранее ситуацию с шествием в поддержку Навального прокомментировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

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"Будем пресекать": в свердловской полиции предупредили сторонников Навального о субботней акции

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Теги: Навальный, акция, МВД



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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2021 11:22 Мск Источник: на акцию в поддержку Навального в Екатеринбурге приедут около 150 силовиков

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