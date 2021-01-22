В администрации губернатора не подтвердили информацию о вылете Куйвашева в Москву

В Telegram-канале ФИО100 опубликовали информацию о срочном вылете свердловского губернатора Евгения Куйвашева в столицу. При этом, из-за смены планов главе региона пришлось отменить совещание с силовиками перед акциями протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального.

Пресс-секретарь губернатора Анна Шмакова отметила в беседе с журналистом Накануне.RU, что не знает о каком-либо совещании с силовыми структурами.

На вопрос о "срочном вылете в Москву", в пресс-службе ответили уклончиво, заявив, что "если в графике губернатора есть какие-либо мероприятия, необходимые к освещению, о них сразу уведомляют".

Напомним, что несанкционированные митинги пройдут по всей стране 23 января. Минпросвещения России уже выпустило предупреждение для родителей с просьбой не пускать детей на акции в поддержку Алексея Навального, а в некоторых школах Екатеринбурга субботу сделали учебным днем.