В России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 580 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 318 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 677 352 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 68 412 летальных исходов, выздоровело 3 081 536 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Санкт-Петербург - 3104
Москва - 3037
Московская область - 1142
Нижегородская область - 491
Ростовская область - 391
Свердловская область - 385
Воронежская область - 384
Красноярский край - 326
Хабаровский край - 303
Вологодская область - 300
Пермский край - 296
Челябинская область - 294
Самарская область - 286
Республика Карелия - 285
Иркутская область - 265
Саратовская область - 254
Волгоградская область - 253
Архангельская область - 249
Ульяновская область - 239
Ставропольский край - 238
Республика Крым - 234
Мурманская область - 228
Пензенская область - 228
Омская область - 228
Ленинградская область - 223
Приморский край - 223
Забайкальский край - 219
Тверская область - 217
Ханты-Мансийский автономный округ - 217
Кировская область - 212
Калининградская область - 206
Краснодарский край - 199
Псковская область - 195
Тульская область - 195
Алтайский край - 192
Смоленская область - 189
Брянская область - 189
Удмуртская Республика - 189
Белгородская область - 189
Астраханская область - 187
Ярославская область - 187
Курская область - 183
Новгородская область - 176
Ивановская область - 175
Оренбургская область - 174
Орловская область - 173
Республика Коми - 170
Республика Башкортостан - 168
Тюменская область - 159
Тамбовская область - 158
Калужская область - 155
Липецкая область - 154
Владимирская область - 154
Республика Бурятия - 151
Республика Дагестан - 149
Республика Саха (Якутия) - 145
Новосибирская область - 140
Сахалинская область - 118
Амурская область - 117
Рязанская область - 111
Кемеровская область - 111
Томская область - 105
Республика Чувашия - 105
Курганская область - 101
Республика Хакасия - 98
Севастополь - 97
Ямало-Ненецкий автономный округ - 97
Кабардино-Балкарская Республика - 93
Костромская область - 91
Республика Татарстан - 86
Республика Мордовия - 80
Карачаево-Черкесская Республика - 76
Республика Северная Осетия-Алания - 76
Республика Калмыкия - 75
Республика Алтай - 70
Камчатский край - 68
Республика Адыгея - 57
Чеченская Республика - 52
Республика Ингушетия - 51
Республика Марий Эл - 45
Магаданская область - 30
Республика Тыва - 29
Еврейская автономная область - 15
Чукотский автономный округ - 6
Ненецкий автономный округ - 1