За последние сутки в России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 580 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 318 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 677 352 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 68 412 летальных исходов, выздоровело 3 081 536 человек.