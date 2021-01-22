23 Января 2021
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Общество В России Москва
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 580 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 318 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 677 352 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 68 412 летальных исходов, выздоровело 3 081 536 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Санкт-Петербург - 3104

Москва - 3037

Московская область - 1142

Нижегородская область - 491

Ростовская область - 391

Свердловская область - 385

Воронежская область - 384

Красноярский край - 326

Хабаровский край - 303

Вологодская область - 300

Пермский край - 296

Челябинская область - 294

Самарская область - 286

Республика Карелия - 285

Иркутская область - 265

Саратовская область - 254

Волгоградская область - 253

Архангельская область - 249

Ульяновская область - 239

Ставропольский край - 238

Республика Крым - 234

Мурманская область - 228

Пензенская область - 228

Омская область - 228

Ленинградская область - 223

Приморский край - 223

Забайкальский край - 219

Тверская область - 217

Ханты-Мансийский автономный округ - 217

Кировская область - 212

Калининградская область - 206

Краснодарский край - 199

Псковская область - 195

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Алтайский край - 192

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Республика Чувашия - 105

Курганская область - 101

Республика Хакасия - 98

Севастополь - 97

Ямало-Ненецкий автономный округ - 97

Кабардино-Балкарская Республика - 93

Костромская область - 91

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Республика Марий Эл - 45

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Республика Тыва - 29

Еврейская автономная область - 15

Чукотский автономный округ - 6

Ненецкий автономный округ - 1

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В России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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