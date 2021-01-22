"Дочке" "Норникеля" отказали в проведении экспертизы о восстановлении экосистемы после ЧП в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края не стал назначать судебную экспертизу в деле о взыскании с "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) 148 млрд рублей ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ.

НТЭК просила провести экспертизу для определения возможности восстановления природных объектов, которым был нанесен ущерб в результате ЧП, пишет "Интерфакс".

Ранее арбитраж отказал НТЭК в проведении других судебных экспертиз. Компания хотела выяснить степень растворимости топлива, которое вылилось из резервуаров на ТЭЦ в окрестные ручьи и реки. Другая экспертиза должна была установить массу нефтепродуктов, попавших в воду. В НТЭК считают, что Росприроднадзор занижает количество собранной и сожженной воднотопливной смеси. Также компания хотела измерить степень загрязнения земель.

Напомним, в результате разлива дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском в почву и водоемы попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. В МЧС назвали разлив дизельного топлива в Норильске в мае 2020 года самым масштабным на планете за все времена.