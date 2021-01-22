Рекомендация – "продавать": чиновникам посоветовали поскорее избавиться от криптовалюты

Чиновникам рекомендуют избавиться от криптовалюты. Дело в том, что она признана иностранным финансовым инструментом, а российским чиновникам с 1 января 2021 года запрещено иметь счета в иностранных банках и пользоваться упомянутыми инструментами.

Telegram-канал "Незыгарь" опубликовал циркуляр Минтруда (подлинность не подтверждена – прим. ред.), подписанный, якобы, первым замминистра Алексеем Вовченко. В информационном письме сотрудникам ведомства разъясняется, почему им надо срочно избавиться от биткоинов или другой цифровой валюты.

Чиновникам объясняют, что цифровой валютой или цифровыми финансовыми активами не являются безналичные деньги, электронные деньги, бездокументарные ценные бумаги. Видимо, финансовая грамотность в ведомстве не на высоте, потому что в письме оговариваются и совсем уж очевидные вещи: "криптой" не являются бонусные баллы на скидочных карточках и кэшбек.

В письме указывается, что чиновникам "запрещено владеть и пользоваться любой цифровой валютой вне зависимости от страны выпуска" и до 1 апреля 2021 года нужно "осуществить отчуждение" таких активов.

Этот же документ указывает, что в сведениях о доходах, ежегодно предоставляемых некоторыми категориями чиновников, информацию о сделках и объеме имевшейся в 2020 году криптовалюты они могут не предоставлять. Впрочем, ряд госслужащих все-таки должен будет отчитаться о владении (в прошлом, разумеется) биткоинами – как им правильно сообщить о своих богатствах в ведомстве обещали рассказать позже.

Напомним, сейчас биоткин на мировых криптобиржах стоит около $32 тыс., его курс продолжает падать. Еще недавно за один биткоин давали $40 тыс.