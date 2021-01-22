23 Января 2021
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Политика За рубежом
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Президент США с закрытым ртом является символом - политолог

Президент США с закрытым ртом - это глубокий символизм. Вся инаугурация Джо Байдена тоже была насыщена символизмом. Такое мнение на радио "Вести ФМ" высказал независимый политолог Сергей Михеев.
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"То, что он президент с закрытым ртом, - это символично. Будешь говорить, когда тебе дадут отмашку. Когда тебе разрешат говорить то, что надо говорить, то и будешь говорить. Вся церемония вступления в должность имела жутковатый оттенок: закрытые рты, пустые пространства, тысячи вооруженных солдат. Это создает определенный фон для процессов, происходящих в Америке. Они готовят мир к тому, что он станет значительно хуже, рассказывая байки о том, что это и есть лучше. Инаугурация без людей, перед флажками, символизирующими смерть, под защитой вооруженных до зубов солдат - это очень символично", - сказал Михеев, имея в виду флажки в память об умерших от коронавируса.

Он также назвал шоу то, что Байден все время был в маске, даже когда рядом и близко никого не было. По его мнению, это является фальшивым и только отталкивает людей. А 200 тысяч американских флагов, символизирующих американцев, которые не пришли на церемонию из-за коронавируса, и вовсе является зловещим, считает эксперт. Это символизирует вообще ненужность людей для новой власти в Вашингтоне - их можно заменить флажками, роботами и др. Тем более Байден собирается особенно сильно продвигать "зеленую" повестку - что люди не нужны, так как они загрязняют планету.

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Президент США с закрытым ртом является символом - политолог

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Теги: США, Джо Байден



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