Адвокаты бизнесмена Быкова просят о суде присяжных

Адвокаты красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подали ходатайство о рассмотрении его дела об организации двойного убийства судом присяжных.

Как заявил "Интерфаксу" правозащитник Алексей Прохоров, адвокаты считают дело политическим.

Быков был задержан 7 мая в Красноярске. Ранее Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад, 21 января сообщалось, что расследование завершено.

Ранее следователи подробно описали, как, по их версии, в 1994 году могли развиваться события. Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся.

В июле бизнесмену было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом. В конце августа в отношении Быкова было возбуждено еще одно дело - по факту организации убийства учредителя фирмы в 2004 году.