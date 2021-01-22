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Анатолий Быков (2020) | Фото: bykov.info

Адвокаты бизнесмена Быкова просят о суде присяжных

Адвокаты красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подали ходатайство о рассмотрении его дела об организации двойного убийства судом присяжных.

Как заявил "Интерфаксу" правозащитник Алексей Прохоров, адвокаты считают дело политическим.

Быков был задержан 7 мая в Красноярске. Ранее Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад, 21 января сообщалось, что расследование завершено.

Ранее следователи подробно описали, как, по их версии, в 1994 году могли развиваться события. Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся.

В июле бизнесмену было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом. В конце августа в отношении Быкова было возбуждено еще одно дело - по факту организации убийства учредителя фирмы в 2004 году.

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Адвокаты бизнесмена Быкова просят о суде присяжных

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Теги: анатолий быков, заказные убийства, суд присяжных



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