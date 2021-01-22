23 Января 2021
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Газовая плита (2013) | http://news.rambler.ru

Долги теплоснабжающих организаций перед "Газпром межрегионгаз Пермь" снизились

По итогам прошлого года просроченная задолженность за газ теплоснабжающих организаций Пермского края перед "Газпром межрегионгаз Пермь" снизилась на 107,9 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Пермь".

Сокращение долгов этой категории потребителей происходит второй год подряд. По итогам 2019 года просроченная задолженность теплоснабжающих организаций снизилась впервые – более чем на 50 млн рублей.

"Такой планомерный поэтапный результат невозможен без слаженной совместной работы "Газпром межрегионгаз Пермь" и правительства Пермского края. Как итог – мы фиксируем снижение просроченной дебиторской задолженности ТСО и выполнение графика погашения задолженности, подписанного в прошлом году между правительством Пермского края и "Газпром межрегионгаз", – отметил гендиректор "Газпром межрегионгаз Пермь" Сергей Черезов.

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Долги теплоснабжающих организаций перед "Газпром межрегионгаз Пермь" снизились

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Теги: Газпром межрегионгаз Пермь, долги, теплоснабжающие организации



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