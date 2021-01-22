23 Января 2021
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Политика В России За рубежом Москва
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Вашингтон сегодня предложит Москве продлить договор СНВ-3

Вашингтон уже сегодня может предложить России продлить еще на пять лет договор о ядерных вооружениях (СНВ). Срок действия текущего договора, подписанного еще Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, истекает 5 февраля этого года.
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Пресс-секретарь нового президента США Джен Псаки сообщила журналистам, что Байден уже предложил России продлить существующий договор.

Москва несколько раз на протяжении последних лет подчеркивала, что хотела бы продления договора, который ограничивает количество СЯВ двух стран. Трамп тянул с заключением договора до последнего и так и не подписал документ.

Associated Press отмечает, что союзники США в Европе положительно смотрят на заключение договора. По данным издания, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан планирует передать предложение послу России Анатолию Антонову в ближайшие часы.

Псаки отметила, что в условиях, "когда отношения с Россией являются враждебными, как в настоящее время, пятилетнее продление договора имеет большое значение".

Она буквально повторила слава Владимира Путина о том, что договор СНВ является последним пактом о контроле над вооружением двух стран, потому что из двух других Трамп вышел. "Договор является якорем стратегической стабильности между нашими странам", - отметила представитель президента.

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Вашингтон сегодня предложит Москве продлить договор СНВ-3

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Теги: снв-3, джен псаки, джо байден, продление договора



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