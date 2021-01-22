Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 21 февраля

В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 21 февраля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главой региона подписано распоряжение о продлении необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории "65+" на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля", - сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, 19 ноября в регионе ввели дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запретили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. Концерты с участием зрителей теперь можно будет проводить только по согласованию с областным минкультом и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.