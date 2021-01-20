20 Января 2021
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Почти 60% россиян выступили против введения "ковид-паспортов"

Большинство россиян (59%) выступают против введения так называемых ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Поддержали идею антиковидных паспортов 12%, еще 29% опрошенных затруднились с ответом.

Среди тех, кто сделал прививку или переболел, такую инициативу поддержали 18%, против 55%.

Респонденты, которые выступили против документов, чаще всего заявляют, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне, а решение выдавать подобные паспорта они называют дискриминационным.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема введения "паспортов вакцинации" в настоящее время обсуждается, однако у Кремля нет какой-либо официальной позиции на этот счет.

При этом он отметил, что российские власти не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием такого документа, передает Regnum.

Ранее сообщалось, что в Башкирии введут ковид-паспорта с рядом преимуществ для их обладателей. Многие эксперты называют разделение людей по "прививочному статусу" сегрегацией и шагом к кастовому обществу.

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Почти 60% россиян выступили против введения "ковид-паспортов"

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Теги: ковид-паспорта, россия



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