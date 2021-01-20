На предприятии в Карабаше погиб водитель погрузчика

В Карабаше на территории промышленного предприятия погиб водитель погрузчика.

Инцидент произошел днем 18 января. По предварительной информации, водитель погрузчика подрядной организации выполнял работы по уборке снега на территории предприятия. Погрузчик опрокинулся. Мужчина погиб.

По данному факту проводится доследственная проверка.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.