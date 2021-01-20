Байден назначит на высокий пост в министерстве здравоохранения женщину-трансгендера

Демократ Джо Байден, которого сегодня приведут к присяге как нового президента США, объявил, что назначит помощником министра здравоохранения Рэйчел Левин, министра здравоохранения из Пенсильвании. Это примечательно тем, что Левин станет первым трансгендером – федеральным чиновником, утвержденным сенатом США.

"Доктор Рейчел Левин обеспечит стабильное руководство и необходимый опыт, чтобы помочь преодолеть пандемию людям, независимо от их почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности", - заявил Байден.

Левин стала известна по всем США во время пандемии, когда возглавила здравоохранение штата и стала бороться с пандемией, несмотря на неоднократные нападки на нее из-за смены пола.

"Избранный президент Байден на протяжении всей своей кампании заявлял, что его администрация будет представлять Америку, - сказала Мара Кейслинг, исполнительный директор Национального центра трансгендерного равенства. - Сегодня он ясно дал понять, что трансгендеры являются важной частью нашей страны".

В качестве помощника министра здравоохранения Ксавьера Бессерры, Левин будет курировать ключевые подразделения и программы в министерстве, десять региональных управлений минздрава, хирургическую службу и комиссию по общественному здравоохранению США.

Ранее Рэйчел была Ричардом. Мужчина закончил Гарвардский университет и Медицинскую школу Тулейна, работал педиатром в известном медицинском центре Mount Sinai в Нью-Йорке, где он также преподавал. В начале нулевых Ричард начал "переход" – медицинские манипуляции, необходимые для смены пола. В 2014 году уже доктора Рэйчел Левин пригласили работать в администрацию штата Пенсильвания, пишет Washington Post.