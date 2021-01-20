"Мы против нецелевого использования денег и уклонения от уплаты налогов": сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила обратились в генпрокуратуру

Сотрудники подстанции скорой помощи Нижнего Тагила, которые перевели на аутсорсинг и отдали контракт компании ООО «РТ-социальная сфера написали письмо в Генпрокуратуру. Об этом журналисту Накануне.RU рассказал водитель скорой помощи Михаил Смольников.

"Областная прокуратура бездействует, и мы решили обратиться выше. Также обратились в федеральное казначейство из-за слишком высокой стоимости контракта. Путину писали три раза и решили обратиться. Как вы знаете, только четвертое возымело действие", - отметил собеседник.

В обращении указано, что компания, которая выиграла конкурс может осуществлять мошеннические действия.

"Действия Заказчика и единственного участника (Исполнителя) электронного конкурса содержат признаки мошенничества и направлены на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных средств, средств из внебюджетных фондов, в частности: из наименования объекта закупки следует, что должны оказываться услуги по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощи, а имено, выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации на территории городского округа Самара и Самарской области, в свою очередь, оказывается исключительно транспортная услуга, включающая в себя предоставление специализированных транспортных средств и их водителей", - говорится в обращении.

Тагильчанина, работающего в медицине, считает, что фирма, которая выиграла контракт на аутсорсинг уходит от налогов и использует средства не по целевому назначению.

В качестве подтверждений приводятся данные электронных интернет – аукционов, решения Арбитражного суда и Верховного суда

"Требуем осуществить проверку и установить факт необоснованного уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость по факту оказания услуг по аренде автомобилей скорой медицинской помощи с водителем ООО "РТ-СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (переименовано в ООО «РТ-социальная сфера»)

Осуществить проверку и установить факт нецелевого использования для расчетов с вышеуказанными организациями средств фонда обязательного медицинского страхования. Принять соответствующие меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений", - гласит текст документа, оказавшийся в распоряжении Накануне.RU.