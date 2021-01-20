20 Января 2021
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Общество Свердловская область
снег, снегопад, дорога, машина (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург опять утонул в снегу. "А руководство скажет, что все убрали"

Сегодня на Екатеринбург вновь обрушился снегопад. Город утонул в снегу, несмотря на обещания и.о. главы города Алексея Орлова.

Напомним, ранее Орлов обещал расчистить город от снега к утру понедельника, 18 января. Однако этого не произошло, после чего был поставлен новый срок - к среде, 20 января. Но с одним условием - если за это время не будет новых крупных снегопадов.

В итоге сегодня улицы вновь засыпало. Жители уральской столицы обрушились с критикой в адрес градоначальника.

"Реагентов насыпят, машины всю кашу раскатают. А руководство скажет, что все убрали", "Чего напали на человека, дайте ему лет 20, он наведет порядок", "Пересадите всех чиновников на "Жигули", тогда и решится проблема", - пишут екатеринбуржцы в социальных сетях.

С раннего утра в городе уже отмечено несколько ДТП на снежных дорогах.

ДТП на Тюменском тракте(2021)|Фото: vk.com/incekb, Роман

ДТП на ул. Шефской в сторону ЖБИ(2021)|Фото: vk.com/incekb, Эдгар

"Снег выпал неожиданно зимой! Вы что хотели-то?! Естественно, сейчас аварий будет море", - комментируют уральцы.

На ситуацию обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, он дал поручения всем профильным ведомствам и службам подготовиться к морозам и снегопадам, которые, судя по прогнозам синоптиков, вновь ожидаются на Среднем Урале.

"Прошу глав муниципалитетов, министров энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства держать под постоянным контролем работу систем жизнеобеспечения населения, состояние автомобильных дорог, их очистку от снега и наката. Также прошу оперативно организовать вывоз снега, в постоянном режиме контролировать работу соответствующих муниципальных служб", - призвал губернатор.

Напомним, на этой неделе Алексей Орлов получил представление от прокуратуры из-за плохой уборки улиц от снега. После этого и.о. мэра поручил усилить борьбу со снегопадами только с четверга.

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Екатеринбург опять утонул в снегу. "А руководство скажет, что все убрали"

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Теги: снег, Орлов, ДТП, Екатеринбург



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