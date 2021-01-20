20 Января 2021
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2021) | Фото: Telegram/Mash

Трамп обратился с прощальной речью к американцам

Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное обращение к нации, в котором признал администрации Джо Байдена и пожелал ей успехов.

"Мы молимся за то, чтобы она смогла обеспечить безопасность и процветание Америки", — сказал Трамп.

Он добавил, что готовится передать власть Байдену 20 января в полдень, пишет Regnum.

Дональд Трамп(2021)|Фото: Telegram/Mash

Также американский лидер поблагодарил соратников, отметил, что не начал новых войн и подчеркнул, что его политическое движение "только начинается".

Как сообщалось, Сенат Конгресса США начнет рассмотрение обвинений в адрес Трампа в рамках процедуры его импичмента уже через час после инаугурации следующего избранного президента США Джо Байдена.

Ранее палата представителей вынесла импичмент Дональду Трампу. Основное обвинение, выдвинутое главе государства - "подстрекательство к восстанию".

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Трамп обратился с прощальной речью к американцам

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Теги: дональд трамп, прощальная речь



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